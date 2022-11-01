Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Мир
На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Мир
В Госдепе исключили контакты РФ и США на полях саммита G20
Мир
Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
Украинские пленные в ЛНР рассказали об отказе Киева их признавать
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о мерах для купирования риска завоза оспы обезьян в РФ
Мир
В Киеве готовят пункты обогрева на случай отсутствия электроэнергии и воды
Происшествия
В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США
Общество
Жена шахматиста Карпова сообщила о положительной динамике в его состоянии
Мир
ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы
Происшествия
ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

Шесть экстремистов «Ат Такфир Валь-Хиджра» задержаны в трех регионах РФ

ФСБ: шесть экстремистов «Ат Такфир Валь-Хиджра» задержаны в Москве, Воронеже и Дагестане
0
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть участников религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ) задержаны в Москве, Воронеже и Дагестане. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

«Если с терроризмом не бороться, он рано или поздно доберется и до вас»
Советник президента Сирии Луна Аш-Шибль — о возможной федерализации страны, переговорах с курдами и произошедшем в Казахстане

Участники организации проводили собрания и вербовали новых участников в столичном регионе.

В ходе обысков в их домах нашли религиозную литературу экстремистского содержания и другие предметы, «свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

24 октября в Пятигорске Ставропольского края были задержаны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Устроить теракт они планировали по указанию зарубежных эмиссаров.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022