Шесть экстремистов «Ат Такфир Валь-Хиджра» задержаны в трех регионах РФ
Шесть участников религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ) задержаны в Москве, Воронеже и Дагестане. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Участники организации проводили собрания и вербовали новых участников в столичном регионе.
В ходе обысков в их домах нашли религиозную литературу экстремистского содержания и другие предметы, «свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания».
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
24 октября в Пятигорске Ставропольского края были задержаны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Устроить теракт они планировали по указанию зарубежных эмиссаров.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.