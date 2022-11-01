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Путин поздравил Федерацию дзюдо России с 50-летием

Путин поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с 50-летием Федерации дзюдо России
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин 1 ноября поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с 50-летием Федерации дзюдо.

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«Ваша авторитетная общественная организация многое делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране, чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», — говорится в телеграмме главы государства.

Особенно отметил российский лидер заслуги Федерации в создании условий для системного и стабильного развития дзюдо.

В мае прошлого года Путин заявил о традиционно высоком интересе к дзюдо в России, к его уникальной истории и философии.

Ранее Путин рассказал о преимуществах дзюдо в повседневной жизни. По его словам, дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций.

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