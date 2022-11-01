Памятник Ленину временно демонтировали в Сарове

В Сарове (Нижегородская область) демонтировали памятник Владимиру Ленину. Причиной стало опасное состояние конструкции, которая могла упасть в любой момент.

По словам главы города Алексея Сафонова, статуя возле дворца культуры накренилась во время урагана. Специалисты осмотрели монумент и пришли в выводу, что выполнить ремонт на месте невозможно. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Так как памятник представляет опасность для прохожих, было принято решение о его демонтаже.

На текущий момент статуя отправлена на ответственное хранение. Памятник вернут на место после восстановления.

В сентябре в Волгограде объявили о планах по реставрации памятника морякам-североморцам. Монумент был установлен в 1977 году и с того момента капитально не ремонтировался.