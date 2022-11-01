Директора лагеря будут судить за травму ребенка на турниках в Башкирии
В Башкортостане передано в суд уголовное дело по факту получения травмы 15-летним подростком в детском лагере. На голову ребенку упала металлическая перекладина турника.
Инцидент произошел в летнем лагере «Юлдаш» в Баймаке в июле 2022 года. По данным правоохранительных органов, мальчик выполнял упражнения на турниках, когда на него рухнула перекладина. Подростка доставили в больницу со сложной травмой.
Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Установлено, что турник был смонтирован с грубыми нарушениями. В частности, конструкция не была установлена на фундамент, ее заглубили в землю на 10 см вместо предусмотренных 40 см. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».
Директор лагеря частично признал вину во вменяемом преступлении. Материалы дела переданы в Баймакский суд.