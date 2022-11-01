Поезд насмерть сбил женщину в Свердловской области
Женщина погибла в результате наезда поезда в Свердловской области. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Инцидент произошел вечером 31 октября на 216-м км перегона Шадринск – Качусово. По данным правоохранительных органов, женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда, который следовал из Екатеринбурга в Курган, заметил пешехода и подал звуковые сигналы, однако наезда избежать не удалось, пишет «ТагилСити.Ру».
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
28 октября в Твери «Ласточка», следовавшая в Бологое, насмерть сбила девушку. Потерпевшая шла вдоль путей по направлению движения электропоезда.