Рекорд по урожайности овощей установили в Тюмени

В Тюмени установили исторический рекорд по урожайности овощей открытого грунта. Всего собрано порядка 55 тыс. т урожая.

В 2022 году с 1 га удалось собрать в среднем более 529 ц. Предыдущий рекорд, 487 ц с 1 га, был установлен в 2020 году, пишет megatyumen.ru со ссылкой на региональный департамент агропромышленного комплекса.

Уборка овощей завершилась на площади 1065 га. Собрали порядка 24 тыс. т капусты, 20 тыс. т моркови и около 11 тыс. т свеклы.

Ранее сообщалось, что аграрии в Волгоградской области планируют собрать порядка 7 млн т зерна по итогам 2022 года. Это один из самых высоких урожаев за всю историю региона.