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США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии

Американский посол в Кишиневе Логсдон: США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии
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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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США и страны Евросоюза увеличили военную помощь Молдавии. Об этом заявил 1 ноября американский посол в Кишиневе Кент Логсдон в эфире телеканала Pro TV.

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«США, ЕС и другие партнеры — мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно», — сообщил дипломат.

Кроме того, Логсдон указал, что США внимательно следят за ситуацией в регионе после начала российской спецоперации. По его словам, угрозы Молдавии со стороны России нет. Несмотря на это, Кишиневу следует подумать о подготовке военных, добавил посол.

В июле пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэл Водэ сообщил, что сотрудничество Кишинева с другими странами в вопросах безопасности и обороны не выходит за рамки закрепленного в конституции страны принципа нейтралитета.

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