Поезд Деда Мороза сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги

В 2022 году поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги. Об этом пишет во вторник, 1 ноября, НИА «Самара» со ссылкой на ОАО «РЖД».

Состав отправился в путь 22 октября. Путешествие по Куйбышевской железной дороге Дед Мороз начнет 6 декабря со станции Набережные Челны. После этого поезд сделает остановки на станциях Уфа (7 декабря), Белорецк (8 декабря), Самара (10 декабря), Сызрань (11 декабря), Ульяновск (11 декабря), Саранск (12 декабря) и Пенза (12 декабря).

В каждом городе посетителей вокзалов будет ждать праздничная программа. В ней смогут принять участие все желающие. Также на некоторых станциях предусмотрено посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Билет для этого нужно будет купить заранее.