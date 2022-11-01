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Поезд Деда Мороза сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги

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В 2022 году поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги. Об этом пишет во вторник, 1 ноября, НИА «Самара» со ссылкой на ОАО «РЖД».

Состав отправился в путь 22 октября. Путешествие по Куйбышевской железной дороге Дед Мороз начнет 6 декабря со станции Набережные Челны. После этого поезд сделает остановки на станциях Уфа (7 декабря), Белорецк (8 декабря), Самара (10 декабря), Сызрань (11 декабря), Ульяновск (11 декабря), Саранск (12 декабря) и Пенза (12 декабря).

В каждом городе посетителей вокзалов будет ждать праздничная программа. В ней смогут принять участие все желающие. Также на некоторых станциях предусмотрено посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Билет для этого нужно будет купить заранее.

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