Денежное довольствие российских военных с 1 октября повысили на 4%

Денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — сказал министр.

Он подчеркнул, что военные пенсии в течение года выросли на 19,5%.

Глава Минобороны отметил, что по гособоронзаказу заключено 98% контрактов, оставшиеся договоры надо заключить до 1 декабря.

«Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», — добавил Шойгу. Сбалансированный бюджет Минобороны позволит решить задачи, которые стоят перед Вооруженными силами.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что финансирование специальной военной операции обеспечено, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы спецпроекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Также Шойгу отметил, что срочники, поступающие на военную службу в рамках призывных кампаний, не будут направляться в зону специальной военной операции. По его словам, всех призывников, завершивших службу, отправят домой.

1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. Он пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов страны, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Днем ранее в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании. Она продлится до 31 декабря.

В начале месяца официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».