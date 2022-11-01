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Сюжет:

Денежное довольствие российских военных с 1 октября повысили на 4%

Шойгу: денежное довольствие военных и зарплата гражданских в армии РФ повышены на 4%
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

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«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — сказал министр.

Он подчеркнул, что военные пенсии в течение года выросли на 19,5%.

Глава Минобороны отметил, что по гособоронзаказу заключено 98% контрактов, оставшиеся договоры надо заключить до 1 декабря.

«Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», — добавил Шойгу. Сбалансированный бюджет Минобороны позволит решить задачи, которые стоят перед Вооруженными силами.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что финансирование специальной военной операции обеспечено, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы спецпроекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Также Шойгу отметил, что срочники, поступающие на военную службу в рамках призывных кампаний, не будут направляться в зону специальной военной операции. По его словам, всех призывников, завершивших службу, отправят домой.

1 ноября в России начался осенний призыв граждан на военную службу. Он пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов страны, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Днем ранее в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании. Она продлится до 31 декабря.

В начале месяца официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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