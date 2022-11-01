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Песков не стал отвечать на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса.

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«Не могу сказать. Не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что волноваться не стоит и все необходимые меры предосторожности при обеспечении безопасности президента выполняются.

Ранее, 5 сентября, Песков уже заявлял, что не знает, проходил ли президент России ревакцинацию.

В ноябре 2021 года Путин сообщил, что вакцинировался назальной вакциной от COVID-19. Президент отметил, что никаких ощущений при этом не испытал и уже с утра после укола и назальной вакцины занимался спортом.

На следующий день официальный представитель Кремля сообщил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

Первый раз президент РФ прошел вакцинацию весной 2021 года. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата..

31 октября специалист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в России. Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в РФ стабилизировалась, заметно снижение заболеваемости, однако для ряда лиц риск тяжелого течения болезни сохраняется.

Он напомнил, что применяемые в России вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. Об этом же свидетельствуют результаты проводимых научных исследований по оценке эффективности вакцин. В частности, назальная вакцина через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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