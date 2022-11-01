АвтоВАЗ нашел необходимые комплектующие для Lada Niva Legend

Предприятие «АвтоВАЗ» решило проблему нехватки комплектующих для вездехода Lada Niva Legend. Об этом 1 ноября сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Все некомплектные автомобили модели Niva Legend 3D из-за отсутствия ремней безопасности ждали комплектующих на территории бывшего завода GM — Avtovaz. Теперь они дооснащены необходимыми атрибутами и перемещены в цех отгрузки.

«Ситуация по обеспечению сборочных производств необходимыми комплектующими постепенно нормализуется», — сообщили в Avtograd news.

По оценке сообщества, сейчас небольшая часть некомплектных автомобилей находится на территории предприятия, но их доукомплектуют в ближайшее время.

28 октября стало известно, что компания «АвтоВАЗ» пересмотрела цветовую гамму внедорожника Lada Niva Travel. В палитру модели добавили новый цвет и заменили один старый. Автомобиль больше не окрашивают в цвет «Айсберг», он заменен на эмаль «Белое облако». Новый цвет предлагается без доплаты, так как относится к неметаллизированному окрасу. Цветовую палитру внедорожника расширили за счет цвета «Черное зеркало» с эффектом металлик, доплата за него составила 12 тыс. рублей, как и за любой другой цвет металлик, в который окрашивают модель.