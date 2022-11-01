Экс-посол Украины Мельник обрушился с критикой на Евангелическую церковь ФРГ

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал 1 ноября Евангелическую церковь Германии «служителями Иуды» за ее призывы прийти к перемирию на Украине путем переговоров.

С таким очередным призывом Евангелическая церковь Германии выступила 31 октября — в День Реформации. В своей проповеди председатель совета церкви Аннет Куршус заявила, что пренебрегать переговорами для урегулирования украинского кризиса не стоит.

«Не пренебрегайте переговорами. <...> В конечном счете мир может прийти только на словах, на переговорах, особенно если предполагается, что это будет справедливый мир», — заявила Куршус.

Мельник же, комментируя проповедь, заявил, что Евангелическая церковь Германии якобы предала украинский народ.

«Ваше лицемерное предательство украинского народа мы никогда не простим вам, служители Иуды», — написал он в Twitter.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям. Он также отметил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров, однако власти в Киеве не имеют желания говорить.

31 октября постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в беседе с «Известиями», что на данный момент никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов с Киевом, нет. По его словам, нынешняя позиция Киева не может быть отправной точкой для переговоров.

До этого, 24 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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