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Обрушившийся в Индии мост был открыт после ремонта раньше срока

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вантовый пешеходный мост, обрушившийся 30 октября в индийском штате Гуджарат, был открыт после ремонта раньше положенного срока, всего за несколько дней до трагедии. Об этом сообщает телеканал NDTV 1 ноября.

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На ремонтные работы было отведено от восьми месяцев до года. Конструкцию же открыли через семь месяцев — 26 октября.

Контракт на ремонтные работы получила компания Oreva, позиционирующая себя как крупнейший мировой производитель часов, осветительных приборов и электровелосипедов. На мост даже продавали билеты по 17 рупий (около 12 рублей), сообщает телеканал «360».

Мост обрушился на плотине Мачху рядом с городом Морби, передает RT. По некоторым данным, в момент происшествия на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.

В результате трагедии, по последним данным, погиб 141 человек, сообщается на сайте kp.ru.

По информации газеты The Hindu, мост открылся без необходимых документов — сертификата пригодности.

Местный житель Виджай Госвами также рассказал телеканалу NDTV о том, что мост начали намеренно трясти несколько молодых человек. По его словам, в день трагедии он пошел прогуляться по переправе вместе с семьей, но вернулся на полпути из-за этих людей. Мужчина сказал персоналу моста, что такое действие могут быть опасным, однако те никак не среагировали.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями произошедшего, пишет Pravda.Ru.

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