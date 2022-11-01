Умер известный воронежский журналист Александр Саубанов
Известный воронежский журналист, один из ведущих сотрудников газеты «Берег» Александр Саубанов умер в ночь на 1 ноября после продолжительной болезни. Об этом пишет ИА «Абирег».
Дата и место похорон пока не называются.
Журналисту было 62 года.
Саубанов родился в 1960 году в городе Лиски. Окончил факультет журналистики ВГУ. Свой трудовой путь начинал в качестве научного сотрудника ОНМЦ областного управления культуры.
После этого он работал в газетах «Молодой коммунар», «Коммуна», «Воронежский курьер». Также являлся специалистом ОАО «Воронежсвязьинформ» – «Центртелеком». С 2012 года работал обозревателем РИА «Воронеж». В последнее время был заместителем директора газеты «Берег».