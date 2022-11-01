Bloomberg указало на отставание США от Китая в ключевой отрасли

Промышленная политика США, ключевыми составляющими которой являются производство электромобилей и аккумуляторов, потерпела неудачу, из-за чего страна не может конкурировать в этой сфере с Китаем. Такое мнение высказала обозреватель Bloomberg Анджани Триведи.

Триведи напомнила, что в октябре администрация американского президента Джо Байдена объявила о расширении внутреннего производства батарей для электрических машин и электросетей. Однако, по словам журналистки, большая часть финансирования в $2,8 млрд была распределена неправильно, сконцентрировавшись на тех частях производства, которые требуют меньше денег или внимания.

Также, по мнению Триведи, непонятно, откуда США будут получать сырье для своих батарей.

«Если эти проекты неразвиваемые или коммерчески жизнеспособны, как они будут способствовать росту занятости?» — задает вопрос автор статьи.

В то же время, как утверждает Триведи, в отличие от неудач США политика Китая в автомобильном секторе была целенаправленной. А хорошо развитая цепочка поставок превратили Пекин в успешного игрока на мировой арене. Это сделало возможным для таких производителей, как Tesla Inc., снизить цены и выпускать сотни тысяч автомобилей.

«На данный момент речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя», — подытожила журналист.

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