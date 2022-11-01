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Bloomberg указало на отставание США от Китая в ключевой отрасли

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Фото: TASS/EPA/WU HONG
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Промышленная политика США, ключевыми составляющими которой являются производство электромобилей и аккумуляторов, потерпела неудачу, из-за чего страна не может конкурировать в этой сфере с Китаем. Такое мнение высказала обозреватель Bloomberg Анджани Триведи.

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Триведи напомнила, что в октябре администрация американского президента Джо Байдена объявила о расширении внутреннего производства батарей для электрических машин и электросетей. Однако, по словам журналистки, большая часть финансирования в $2,8 млрд была распределена неправильно, сконцентрировавшись на тех частях производства, которые требуют меньше денег или внимания.

Также, по мнению Триведи, непонятно, откуда США будут получать сырье для своих батарей.

«Если эти проекты неразвиваемые или коммерчески жизнеспособны, как они будут способствовать росту занятости?» — задает вопрос автор статьи.

В то же время, как утверждает Триведи, в отличие от неудач США политика Китая в автомобильном секторе была целенаправленной. А хорошо развитая цепочка поставок превратили Пекин в успешного игрока на мировой арене. Это сделало возможным для таких производителей, как Tesla Inc., снизить цены и выпускать сотни тысяч автомобилей.

«На данный момент речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя», — подытожила журналист.

23 октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.

30 октября обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Кавала высказал мнение, что Соединенные Штаты могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. Автор обращает внимание на информацию о готовящемся визите китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Колумнист полагает, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.

Ранее, 24 октября, в Совете Федерации РФ заявили, что США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других геополитических и экономических полюсов.

19 октября издание Jerusalem Post опубликовало мнение, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Данное направление является глобальным сдвигом: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, и от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, к новому многополярному миропорядку. Его возглавят Китай, Россия, Иран, Турция.

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