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В Херсоне заявили о большом числе желающих вступить в тероборону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны. Об этом 1 ноября в эфире «Соловьев Live» заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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По его словам, по приему в ряды теробороны работает «целая система», идет прием заявлений.

«Будем создавать, одевать, вооружать и готовить тех, кто хочет, а таких много, защищать свою родную российскую херсонскую землю», — отметил Сальдо.

Как он отметил, в ряды территориальной обороны войдет около 1,5 тыс. человек.

Накануне врио главы Херсонской области рассказал, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра. По его словам, жителей из-за опасности обстрелов украинских боевиков вывезут из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Кроме того, заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов отметил в этот же день, что власти Херсонской области укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» Вооруженным силам Украины (ВСУ) и иностранным наемникам.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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