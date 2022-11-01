Один человек погиб в ДТП в Тверской области
Один человек погиб в результате аварии с Оленинском районе Тверской области. Еще четверо получили травмы. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 31 октября на 300-м кмавтодороги «Балтия». Грузовой автомобиль Iveco врезался в стоящий микроавтобус Citroen. Обе машины после этого вылетели с дороги, микроавтобус въехал в дерево.
Водитель Citroen скончался на месте от полученных травм. Четыре пассажира автомобиля получили травмы. Об их состоянии не сообщается.
30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку-подростка. Она была госпитализирована с травмами. Уточнялось, что школьница была сбита во время пересечения дороги по пешеходному переходу.