Все регионы РФ направили в воинские части установленное число мобилизованных

Все регионы России направили в воинские части установленное число мобилизованных граждан — 300 тыс. человек. Об этом заявил 1 ноября министр обороны страны Сергей Шойгу.

«В соответствии с указом президента [РФ Владимира Путина] от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек», — сказал глава Минобороны на селекторном совещании.

По его словам, уже 87 тыс. мобилизованных из 300 тыс. направлены в районы боевых действий.

Он также отметил, что в начале мероприятий по мобилизации в работе военкоматов были выявлены недостатки, на сегодняшний день они все уже устранены.

«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — сказал Шойгу.

31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России, начавшаяся 21 сентября, завершена. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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