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Один человек погиб при пожаре в Орловской области

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Один человек погиб в результате пожара в селе Должонки в Сосковском районе Орловской области. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 31 октября, в 19:19. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Наблюдалось сильное задымление на чердаке. Площадь пожара составила 70 кв. м. При тушении было найдено тело мужчины 1961 года рождения.

Причины инцидента устанавливаются.

Утром 30 октября пожар случился в 14-этажном доме на улице Воровского в Хабаровске. На последнем этаже загорелся электрощиток, затем огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа. Сотрудники МЧС спасли двух человек.

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