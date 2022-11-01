Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области
Пять человек пострадали в результате аварии в Ряжском районе Рязанской области. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел накануне, 31 октября. В 16:30 на 109-м км автодороги Рязань — Ряжск столкнулись Chevrolet Cruze и «УАЗ». По предварительной информации, 49-летний житель села Кораблино за рулем иномарки превысил скорость и врезался в попутный «УАЗ» под управлением 61-летнего жителя Александро-Невского района, отмечает РИА «7 новостей».
Травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров отечественного автомобиля. Всем была оказана медицинская помощь.
По факту инцидента проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося.
30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку-подростка. Она была госпитализирована с травмами. Уточнялось, что школьница была сбита во время пересечения дороги по пешеходному переходу.