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Ограничения на вывоз красной икры вступили в силу на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На Камчатке с 1 ноября начался эксперимент по ограничению вывоза красной икры. В международном аэропорту Елизово в Петропавловск-Камчатском начали проверять багаж пассажиров на наличие икры и маркировать его.

Если икры в багаже или ручной клади нет, используется зеленая наклейка, если пассажир перевозит икру в объеме менее 10 кг, используется желтая наклейка. Наклейка красного цвета выдается, если багаж или ручная кладь, возможно, содержат икру непромышленного производства в объеме, превышающем 10 кг.

Икру в багаже пассажиров взвешивают на входе в аэропорт. Если ее вес превышает 10 кг, деликатес предлагают оставить в аэропорту или отдать провожающим. Для подтверждения легальности происхождения икры необходимо предоставить чек на ее покупку, сертификат или удостоверение качества производителя. Обязательна маркировка изготовителя на таре.

По словам губернатора края Владимира Солодова, решение об ограничении направлено исключительно на профессиональных перевозчиков незаконно добытой икры.

По оценке Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, дополнительные доходы бюджета от введения маркировки икры могут превысить 3 млрд рублей в год. А доходы бизнеса от сокращения доли незаконного оборота составят порядка 8 млрд рублей.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Россельхознадзора, ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 т.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в Симферополе двое мужчин украли из магазина 1,5 кг красной икры. Мужчины признались, что съели икру. Ущерб магазину составил 8,5 тыс. рублей.

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