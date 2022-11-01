В Сети раскритиковали Трасс за сообщение Блинкену о ЧП на «Северных потоках»

Читатели американского портала 19FortyFive бурно отреагировали на статью издания о сообщении ныне бывшего британского премьера Лиз Трасс, которое она отправила госсекретарю США Энтони Блинкена после ЧП на «Северных потоках».

Многие комментаторы написали, что страны Запада совершают террористические акты, одновременно с этим совершенно не заботясь о конфиденциальности.

«Ну вот и все. Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему на Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды», — пишет пользователь OIF Combat Vet.

С ним согласился другой читатель под ником BKMart.

«Запад стал тем, против чего сражались и погибли миллионы людей во Второй мировой войне. Боже мой, как все повернулось», — написал он.

Еще один комментатор раскритиковал западных лидеров за безрассудность.

«Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: «Мы взорвали трубопровод». Гениально», — подчеркивает Joe.

Еще один читатель сокрушается по поводу того, как сейчас становится легко получить конфиденциальную информацию на мировом уровне.

«iCloud и Google. Они предоставляют всю конфиденциальную информацию всем, кто хочет ее получить. До тех пор пока вы платите. И благодаря партии демократов, управляющей Америкой в настоящее время, они получили свободный доступ», — заметил NJLamer.

Ранее в этот день стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с тестом «все сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эту информацию, призвав британскую сторону отреагировать и ответить на вопрос, отправляла ли Трасс это сообщение Блинкену непосредственно после ЧП на газопроводах.

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Однако, как указал Дотком, сообщение, о котором идет речь, было обнаружено не во взломанном телефоне.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

России отказали в допуске к расследованию произошедшего. 31 октября президент России Владимир Путин сообщил о том, что компания «Газпром» все же была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов. Путин добавил, что были обнаружены две воронки — 3 и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В тот же день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» также не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.