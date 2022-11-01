В Госдуме указали на сложности в Японии без российского топлива

Япония вводит антироссийские санкции по указанию США, но без российского топлива ей сложно. Об этом 1 ноября «Известиям» заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

Таким образом он прокомментировал новость издания Nikkei о том, что японское правительство решило сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы.

«Для меня абсолютно ясно, что Япония — это вассал США. Что им говорит Америка, то и делают. Америка сказала делать санкции, они делают. Но в то же время понятно, что они без нашего газа выжить не могут и пытаются что-то делать. Но я думаю, что тут будет Россия решать, что им делать. Как [президент РФ Владимир] Путин решит, так и будет», — сказал Тумусов.

Издание Nikkei сообщало, что решение сохранить участие в проекте «Сахалин-1» было принято кабмином Японии, «поскольку он стремится к стабильным поставкам энергии, несмотря на международные санкции против Москвы». При этом 95% нефти Токио получает с Ближнего Востока.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил на пресс-конференции, что проект «Сахалин-1» важен «для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта».

Путин 7 октября поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Иностранным участникам «Сахалина-1» предоставили месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли они соглашаться или отказываться от перерегистрации своей доли. В случае отказа доля иностранных фирм с вычетом ущерба будет перепродана российскому лицу, а средства переведут на спецсчет.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.