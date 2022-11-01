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Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Все 53 авиакомпании РФ полностью перешли на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса 1 ноября.

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В ведомстве подчеркнули, что обеспечена информационная безопасность, защита персональных данных пассажиров и авиационного персонала, независимость перевозок от возможных сбоев иностранных систем.

По словам замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, отечественные авиакомпании не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны заграничных провайдеров. Кроме того, расчеты внутри систем проводятся в рублях.

Как отметили в министерстве, авиакомпании выбирали из двух российских систем — «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»). Так, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перешли на «Леонардо», а S7 Airlines — на систему бронирования OPC.

О том, что компания «Аэрофлот» перешла на российскую систему бронирования билетов, стало известно 30 октября. Тогда же сообщалось об открытии продаж и возобновлении работы онлайн-сервисов. Кроме того, лоукостер «Победа» также начал использовать «Леонардо».

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