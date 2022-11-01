Жилой дом в Астрахани горел дважды за два дня
Жилой дом в Трусовском районе Астраханской области горел дважды за два дня. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на спасателей.
Так, 30 октября в доме № 14 на улице Заводской из-за проблем с электросетями сгорели две квартиры. Пожар произошел в 06:21. Его площадь составила 40 кв. м. Огонь потушили спустя 28 минут, в 06:49. Никто не пострадал.
31 октября в доме загорелась электрощитовая, расположенная в подъезде. Инцидент произошел в 16:05. Площадь пожара составила 1 кв. м. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание. С огнем удалось справиться через 9 минут. Никто не пострадал.
Утром 30 октября пожар случился в 14-этажном доме на улице Воровского в Хабаровске. На последнем этаже загорелся электрощиток, затем огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа. Сотрудники МЧС спасли двух человек.