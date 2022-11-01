Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Мир
На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Мир
В Госдепе исключили контакты РФ и США на полях саммита G20
Мир
Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
Украинские пленные в ЛНР рассказали об отказе Киева их признавать
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о мерах для купирования риска завоза оспы обезьян в РФ
Мир
В Киеве готовят пункты обогрева на случай отсутствия электроэнергии и воды
Происшествия
В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США
Общество
Жена шахматиста Карпова сообщила о положительной динамике в его состоянии
Мир
ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы
Происшествия
ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

Жилой дом в Астрахани горел дважды за два дня

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жилой дом в Трусовском районе Астраханской области горел дважды за два дня. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на спасателей.

Так, 30 октября в доме № 14 на улице Заводской из-за проблем с электросетями сгорели две квартиры. Пожар произошел в 06:21. Его площадь составила 40 кв. м. Огонь потушили спустя 28 минут, в 06:49. Никто не пострадал.

31 октября в доме загорелась электрощитовая, расположенная в подъезде. Инцидент произошел в 16:05. Площадь пожара составила 1 кв. м. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание. С огнем удалось справиться через 9 минут. Никто не пострадал.

Утром 30 октября пожар случился в 14-этажном доме на улице Воровского в Хабаровске. На последнем этаже загорелся электрощиток, затем огонь спустился по проводам по внутренним перекрытиям до 13-го этажа. Сотрудники МЧС спасли двух человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022