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Названы преимущества жидкой резины для автомобилей

Автоэксперт Иванский рассказал о преимуществах применения жидкой резины для автомобилей
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский 2 ноября рассказал «Известиям» о свойствах жидкой резины и о том, как ее применяют автолюбители.

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По его словам, основное преимущество жидкой резины заключается в том, что она обеспечивает устойчивость к воде для различных объектов.

«Помимо строительства, ландшафтного дизайна и ремонта она применяется для обработки внешних деталей кузова, автомобилей, например бамперов. Из-за свойств жидкой резины (эластичность, водонепроницаемость) ее часто путают с мастикой. Для защиты колес ее обычно наносят на диски, чтобы обеспечить их защиту от повреждений», — пояснил специалист.

Накануне Иванский рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины. Так, эксперт посоветовал при выборе резины ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. По его словам, это грозит попаданием в ДТП.

Автоэксперт также напомнил, что оптимальный срок эксплуатации автомобильных шин в среднем составляет четыре сезона, а при аккуратной эксплуатации и грамотном хранении — 5–6 сезонов.

25 октября стало известно, что в России каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки.

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