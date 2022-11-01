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Более 30 дорожных объектов отремонтируют в Якутске в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Якутске в 2023 году планируется привести в порядок 31 дорожный объект. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 28 объектов, сообщил глава города Евгений Григорьев.

Так, полностью завершена укладка асфальта верхнего слоя. У 27 объектов асфальтовое покрытие. Продолжается ремонт грунтовой дороги в селе Хатассы. Не до конца привели в порядок тротуары и примыкания на улице Ильменской и в Глухом переулке. 15 объектов сдали, по остальным продолжаются приемочные работы, пишет ИА YakutiaMedia.

В связи с окончанием капитального ремонта улицы Пирогова со 2 ноября возобновляется движение общественного транспорта по ранее заданной схеме движения, сообщает ИА SakhaNews.

За все время реализации нацпроекта в Якутии отремонтировали в общей сложности 132 км дорог. В случае возникновения недочетов по условиям контракта подрядчики должны устранить их.

Ранее сообщалось о планах реконструировать участок региональной автодороги «Умнас» в Якутии. Реконструируемый участок расположен на территории Якутска. Его протяженность составляет 8,2 км. Максимальная стоимость контракта оценивается в 2,293 млрд рублей. Средства выделят из дорожного фонда республики. Трасса «Умнас» протяженностью 1,216 км является одним из важнейших магистральных направлений в Якутии. Завершить ее ремонт планируется до 1 октября 2024 года.

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