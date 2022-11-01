Жители Тамбовской области назвали причины аварий на дорогах региона

По мнению жителей Тамбовской области, главной причиной аварий на дорогах в регионе является лихачество. Соответствующий опрос провела редакция ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В опросе приняли участие 622 человека.

За лихачество проголосовали 56,4% респондентов. Еще 19,5% указали на незнание водителями ПДД. Плохое качество дорог выбрали 15,1%.

По мнению 7,2%, ДТП случаются из-за нетрезвых водителей. 1,3% опрошенных указали хорошие дороги причиной аварий. Еще 0,5% опрошенных считают, что чаще всего аварии происходят из-за погодных условий.

Ранее «Известия» опубликовали статистику компании «Росгосстрах», согласно которой велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов. Таким образом, полученные данные не подтвердили расхожее мнение о том, что самокаты и другие подобные средства передвижения существенно влияют на аварийность.