Двух мошенниц будут судить за обман пенсионерок в Ижевске
В Ижевске передано в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении трех пенсионерок. Аферистки проникали в квартиры потерпевших и уговаривали отдать им наличные деньги.
По данным правоохранительных органов, две обвиняемые женщины находили пенсионерок пожилого возраста и представлялись сотрудниками органов социального обеспечения или банка. Злоумышленницы получали доступ в квартиры горожанок и рассказывали им о «денежной реформе». Аферистки предлагали пенсионеркам поменять старые купюры на новые. Об этом сообщает Udm-info.ru.
Общий ущерб составил почти 500 тыс. рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в связи с чем материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с начала 2022 года больше 6,3 тыс. человек стали жертвами интернет-мошенников. Общий ущерб превысил 1,13 млрд рублей.