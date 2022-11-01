В Узбекистане стартовали продажи седана Chevrolet Onix

Предприятие UzAuto Motors представило новый седан Chevrolet Onix для узбекского рынка. Базовая версия машины оснащается мотором мощностью 90 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба завода.

Стоимость базовой версии Chevrolet Onix начинается от 110 тыс. сум (примерно 600 тыс. рублей). Однако предприятие сообщило, что в свободной продаже такой версии, которую производитель называет упрощенной, нет. Потенциальным покупателям рекомендуют оставлять на нее письменные обращения. Завод в Асаке, если соберет достаточное количество заявок на такую версию, произведет партию машин. Зато в продаже есть машина с турбомотором мощностью 132 л.с. и классическим 6-диапазонным «автоматом».

В такую комплектацию (она называется LS) дополнительно входят сигнализация, кондиционер, регулируемая рулевая колонка и электрорегулировка боковых зеркал. Версия машины оценена в 133 тыс. сум (около 733 тыс. рублей). Топовое исполнение седана стоит в пересчете на российские рубли в районе 910 тыс.

Поставки модели из Узбекистана в Россию невозможны. Американский концерн General Motors наложил жесткий запрет на экспортные поставки моделей узбекистанской сборки российским дилерам. Нарушение грозит заводу санкциями, включая остановку конвейера.

28 октября стало известно, что у российских дилеров появились новые кроссоверы Chevrolet Tracker. Машины оснащены литровыми турбомоторами мощностью 125 л.с. и автоматической коробкой передач. Машины сделаны в Казахстане, на заводе «СарыаркаАвтоПром». Туда машинокомплекты попадают из Китая. Стоимость автомобиля, ввезенного в РФ по серому импорту, составляет от 1,6 млн до 2,2 млн рублей.