Заморозки до -6 градусов и дождь прогнозируют в Ростовской области
Синоптики спрогнозировали значительное похолодание и дожди в Ростовской области в начале ноября. Температура воздуха в некоторых районах опустится до –6 градусов.
Согласно прогнозам, днем 1 ноября в среднем ожидается +3…+8 градусов. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Небольшие дожди пройдут на отдельных территориях. Усиление заморозков ожидается в ночь на 2 ноября. В дневные же часы температура опустится до +1…+6 градусов. Об этом сообщает RostovGazeta. Также 2 ноября вероятны ливни. Скорость ветра составит 12–14 м/с.
31 октября сразу в нескольких городах Ростовской области выпал снег. Также жители региона пожаловались на похолодание.
Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание на 10–15 градусов на территории Приморского края. В ближайшие несколько суток на севере температура опустится ниже –15 градусов.