У пенсионерки в Ульяновской области украли попугая

У 71-летней жительницы поселка Меловое в Ульяновской области украли попугая. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Правоохранители выяснили, что неизвестный забрался в квартиру женщины через разбитое окно. Он похитил ТВ-приставку и клетку с волнистым попугаем.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Выяснилось, что он был пьян, когда задумал преступление. Похищенное мужчина отнес своему знакомому на хранение.

«Все похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража»», — заявили в ведомстве.

Ранее похитителей металлолома задержали на территории, прилегающей к заводу БМЗ в Брянске. Патрулировавшие территорию сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестные грузят металлолом в машину. На вызов направились сотрудники Росгвардии. Они нашли авто, загруженное ломом черного металла. Рядом с машиной находились трое местных жителей, которое не смогли объяснить, что они там делают.