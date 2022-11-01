В Коми на месте преступления задержали черных лесорубов

В Сыктывкаре на месте преступления задержали черных лесорубов. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Задержанными оказались местные жители 1980, 1982 и 1988 годов рождения. Мужчины незаконно вырубили 39 сосен в государственном природном заказнике. Они признались в содеянном и пояснили, что древесину заготавливали для собственных нужд. Общий ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. У мужчин изъяли бензопилы, чурки и спилы деревьев.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

В сентябре сообщалось, что в Хабаровском крае объем незаконных вырубок лесных насаждений сократился вдвое по сравнению с 2021 годом.