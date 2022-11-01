Похолодание на 15 градусов ожидают в Приморье в ближайшие дни
В Приморском крае ожидают резкого похолодания на 10–15 градусов в первой декаде ноября. Однако такая погода простоит недолго.
По словам главного синоптика края Бориса Кубая, которые приводит ИА PrimaMedia, если сегодня утренняя температура во Владивостоке была выше +10 градусов, то в ближайшие 4–5 суток она не будет подниматься выше 0 градусов, а на севере края может опуститься ниже –15 градусов.
Теплеть в Приморском крае начнет во второй половине декады ноября. Температура поднимется примерно до сегодняшних значений, в начале следующей недели возможно прохождение очередного атмосферного фронта на юге с дождем, а на севере со снегом.
Что касается ближайших дней, то на территории всего Приморья будут идти дожди разной интенсивности. Во Владивостоке дождь ожидается целые сутки. Днем может быть с прояснениями, сообщает Vostokmedia со ссылкой на «Примгидромет».
Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Хабаровском крае на севере ожидаются неблагоприятные погодные явления. Циклон принесет снег и сильный ветер. При порывах он может достигать 29 м/с.