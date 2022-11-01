Уголовное дело возбудили после отравления семьи газом в Омской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пяти человек природным газом. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Инцидент произошел в частном доме в селе Лузино ночью 31 октября. В результате утечки газа отравились супруги, их двухлетний сын, а также двое родственников. Все пострадавшие были госпитализированы, пишет ИА «Омскрегион».

Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи опрашивают свидетелей и устанавливают, кто занимался монтажом и обслуживанием газового оборудования. Также проверку проводит прокуратура.

По последним данным, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Взрослых и ребенка выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение, уточняет ИА «Город55».

18 октября в подмосковном Серпухове родственники обнаружили в квартире тела мужчины и его знакомой. Причиной смерти стало отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело.