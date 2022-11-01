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Путин сообщил, что «Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

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«Газпром» был допущен к обследованию места подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток —. Об этом президенту России Владимиру Путину 31 октября сообщил глава компании Алексей Миллер.

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«Сегодня Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — приводятся слова Путина в стенограмме пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана.

Путин уточнил, что на месте аварии были обнаружены две воронки.

«Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону «Северного потока — 2», который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт», — уточнил российский президент.

Путин добавил, что России трудно контролировать ситуацию, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции и Германии.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали группы для расследования инцидентов, однако России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

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