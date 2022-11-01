Более 6 га сухой травы выгорело за пять дней на Камчатке
На Камчатке в период с 27 по 31 октября выгорело более 6 га сухой растительности. Пожарные выезжали тушить траву 17 раз.
В ГУ МЧС по региону ИА KamchatkaMedia рассказали, что одно из наиболее сильных возгораний было зафиксировано 27 октября, в четверг, в окрестностях города Елизово. Пожарным потребовалось более суток на то, чтобы потушить сухую траву на площади около 1 га. Работы осложнялись крутым склоном и сильным ветром. Бойцы работали при помощи ранцевых огнетушителей, поскольку провести рукавную линию было невозможно.
По предварительным данным, причинами возгораний являются действия человека. К серьезному возгоранию могут привести непотушенный костер, угли от мангала, целенаправленный поджог или небрежно брошенный окурок.