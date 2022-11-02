Реклама
Прямой эфир
Мир
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Наука
Российские ученые обнаружили «бактерию радости»
Мир
WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти
Мир
Украинский беженец пожаловался на трудную жизнь в Канаде
Общество
Торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность
Армия
Источник сообщил об использовании РФ крылатых ракет Х-32 в рамках спецоперации
Экономика
Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах
Мир
Психиатр усомнился в диагнозе Канье Уэста
Мир
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
Мир
Южная Корея запустила ракеты воздух–земля в сторону международных вод
Армия
В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления
Мир
Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

С новым брендом

Эксперт по торговле Игорь Караваев — о том, как изменятся ассортимент и поведение покупателей к зимним праздникам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предстоящий новогодний сезон российские торговые сети встретят со значительно изменившимся ассортиментом. За первые семь месяцев 2022 года в результате ротаций с полок магазинов было выведено более 14,5 тыс. товарных позиций и введено более 13,6 тыс. новых. Общий ассортимент товаров в магазинах сократился незначительно — в пределах 2–2,5%. На полках останутся все привычные категории за исключением некоторых видов импортного алкоголя.

Трансформация ассортимента продолжается, и к концу года примерно каждый шестой товар в супермаркете будет под новой маркой. Общее количество замещенных позиций приблизится к 20 тыс. Сильнее всего этот процесс проявляется в категориях бытовой химии, парфюмерии, косметики и сладких газированных напитков, где уже более 90% представленных брендов — отечественные марки.

Дефицит каких-либо продуктов нам однозначно не грозит ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Однако к замещению привычных брендов для новогоднего застолья стоит быть готовым. Например, только за лето было зарегистрировано порядка 100 новых наименований газированных напитков, пришедших на смену Pepsi и Coca-Cola.

Растет доля собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей — в этом году она увеличилась более чем вдвое и в натуральном, и в денежном выражении. Сегодня под собственным брендом ритейлера продается каждый десятый товар в супермаркете. По некоторым категориям, таким как кондитерские изделия и молочные продукты, собственные торговые марки сетей уверенно выигрывают конкуренцию у внешних брендов.

Наиболее чувствительные изменения претерпит сектор импортной алкогольной продукции. По разным видам ассортимент спиртного зарубежного производства уже сократился на 35–95%. Вдвое меньше стал представлен в торговых сетях импортный виски и французский коньяк, на 40% сократился ассортимент вермутов и пива, и почти полностью прекратились поставки игристых вин из-за рубежа. Участники рынка уже предложили легализовать параллельный импорт наиболее востребованных у россиян алкогольных брендов. Это позволило бы и поддержать торговые сети, и удовлетворить пиковый спрос накануне Нового года.

Следом за алкоголем по востребованности в зимние праздники — соки, сладости, цитрусовые, фрукты, ингредиенты для салатов, мясо и колбаса, рыба, икра и сыры. В этом году сети не ожидают значительных изменений спроса на новогодние деликатесы.

Одним из драйверов потребительской активности в канун предпраздничного ажиотажа могут стать готовые салаты и кулинария. Торговые сети стараются поддерживать спрос на эту категорию, расширяя ассортимент и предлагая гибкие цены.

Хотя есть признаки того, что в этом году значительная часть потребителей предпочтет готовить традиционные оливье и «селедку под шубой» самостоятельно. Поэтому торговые сети готовятся к повышенному спросу на ингредиенты.

Безусловно, ожидается рост продаж новогодних украшений, искусственных елок, кухонной утвари и подарков — электроники, игрушек, бытовой техники. В этом секторе механизмы как замещения ушедших брендов, так и параллельного импорта уже нормально функционируют и позволяют удовлетворять спрос по разумным ценам. По оценкам сетей, продажи этих категорий товаров в этом году будет сопоставимы с прошлогодними.

В целом можно с уверенностью утверждать, что те тенденции, с которыми отечественная розничная торговля подходит к Новому году, — рост категории СТМ, расширение присутствия отечественных брендов на полках, диверсификация импорта в сторону азиатских рынков, развитие промо — продолжатся и, безусловно, окажут влияние на потребительское поведение. Но ожидать существенного сокращения трат или изменения их структуры не стоит — впереди один из самых главных семейных праздников, на котором не принято экономить.

Автор — глава Ассоциации компаний розничной торговли

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022