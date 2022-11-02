С новым брендом

Предстоящий новогодний сезон российские торговые сети встретят со значительно изменившимся ассортиментом. За первые семь месяцев 2022 года в результате ротаций с полок магазинов было выведено более 14,5 тыс. товарных позиций и введено более 13,6 тыс. новых. Общий ассортимент товаров в магазинах сократился незначительно — в пределах 2–2,5%. На полках останутся все привычные категории за исключением некоторых видов импортного алкоголя.

Трансформация ассортимента продолжается, и к концу года примерно каждый шестой товар в супермаркете будет под новой маркой. Общее количество замещенных позиций приблизится к 20 тыс. Сильнее всего этот процесс проявляется в категориях бытовой химии, парфюмерии, косметики и сладких газированных напитков, где уже более 90% представленных брендов — отечественные марки.

Дефицит каких-либо продуктов нам однозначно не грозит ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Однако к замещению привычных брендов для новогоднего застолья стоит быть готовым. Например, только за лето было зарегистрировано порядка 100 новых наименований газированных напитков, пришедших на смену Pepsi и Coca-Cola.

Растет доля собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей — в этом году она увеличилась более чем вдвое и в натуральном, и в денежном выражении. Сегодня под собственным брендом ритейлера продается каждый десятый товар в супермаркете. По некоторым категориям, таким как кондитерские изделия и молочные продукты, собственные торговые марки сетей уверенно выигрывают конкуренцию у внешних брендов.

Наиболее чувствительные изменения претерпит сектор импортной алкогольной продукции. По разным видам ассортимент спиртного зарубежного производства уже сократился на 35–95%. Вдвое меньше стал представлен в торговых сетях импортный виски и французский коньяк, на 40% сократился ассортимент вермутов и пива, и почти полностью прекратились поставки игристых вин из-за рубежа. Участники рынка уже предложили легализовать параллельный импорт наиболее востребованных у россиян алкогольных брендов. Это позволило бы и поддержать торговые сети, и удовлетворить пиковый спрос накануне Нового года.

Следом за алкоголем по востребованности в зимние праздники — соки, сладости, цитрусовые, фрукты, ингредиенты для салатов, мясо и колбаса, рыба, икра и сыры. В этом году сети не ожидают значительных изменений спроса на новогодние деликатесы.

Одним из драйверов потребительской активности в канун предпраздничного ажиотажа могут стать готовые салаты и кулинария. Торговые сети стараются поддерживать спрос на эту категорию, расширяя ассортимент и предлагая гибкие цены.

Хотя есть признаки того, что в этом году значительная часть потребителей предпочтет готовить традиционные оливье и «селедку под шубой» самостоятельно. Поэтому торговые сети готовятся к повышенному спросу на ингредиенты.

Безусловно, ожидается рост продаж новогодних украшений, искусственных елок, кухонной утвари и подарков — электроники, игрушек, бытовой техники. В этом секторе механизмы как замещения ушедших брендов, так и параллельного импорта уже нормально функционируют и позволяют удовлетворять спрос по разумным ценам. По оценкам сетей, продажи этих категорий товаров в этом году будет сопоставимы с прошлогодними.

В целом можно с уверенностью утверждать, что те тенденции, с которыми отечественная розничная торговля подходит к Новому году, — рост категории СТМ, расширение присутствия отечественных брендов на полках, диверсификация импорта в сторону азиатских рынков, развитие промо — продолжатся и, безусловно, окажут влияние на потребительское поведение. Но ожидать существенного сокращения трат или изменения их структуры не стоит — впереди один из самых главных семейных праздников, на котором не принято экономить.

Автор — глава Ассоциации компаний розничной торговли

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