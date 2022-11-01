В Калуге установят 57 новых лифтов в 2023 году
В Калуге в 2023 году по программе капремонта установят 57 новых лифтов. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет газета «Весть».
Это количество на 30 больше, чем в 2022 году.
При этом домов в 2023 году отремонтируют 79, в то время как 2022 году их количество составляет 116.
«Зато на них выполнят больше видов работ — 130, а не 121, как в текущем году», — говорится в сообщении.
Работы планируют начать в конце 2022 года.
Ранее в этот день сообщалось, что в Казани в 2022 году на развитие дорожной сети и благоустройство дворов направили 25,6 млрд рублей. Общая площадь ремонта составила около 2 млн кв. м.