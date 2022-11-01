Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП
Мир
На Украине сообщили о скором уходе Витренко с должности главы «Нафтогаза»
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации
Мир
Эксперты заявили о негодовании Евросоюза из-за действий США
Общество
Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка
Армия
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Мир
СМИ узнали о сообщении Трасс Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
Происшествия
Нетрезвый автомобилист насмерть сбил ребенка в Кировской области
Общество
Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Авто
МВД предложило штрафовать водителей за шины не по сезону
Мир
В Республиканской партии США нарастает раскол по вопросу помощи Украине
Общество
В Минцифры сообщили о начале работы роуминга на новых территориях РФ

Уникальный природный парк «Хосо» взяли под охрану в Хабаровском крае

0
Фото: Правительство Хабаровского края
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае установили охранную зону для природного парка «Хосо». На его территории произрастают реликтовые растения. Парк, расположенный в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь в бассейнах рек Хосо и Чермал в Комсомольском районе края, уникален сочетанием северной и южной флоры.

Особое внимание уделяется охране мест обитания северной группировки амурского тигра, черного журавля, мандаринки, орлана-белохвоста. Орнитологи предупреждают, что промышленное освоение новых территорий может представлять угрозу для популяции дикуши — редкого эндемичного вида.

По словам краевого министра природных ресурсов Александра Леонтьева, Комсомольский район активно осваивают природопользователи. В первую очередь речь идет о добыче полезных ископаемых, лесопереработке и лесозаготовке. Установка дополнительной защиты мест обитания редких видов флоры и фауны очень важна, и делать это нужно превентивно, до начала работы над проектом, приводит слова министра ИА AmurMedia.

С 2021 года в крае установлены зоны для 16 памятников природы и природных парков, которые расположены в южных районах региона. Это позволяет снизить антропогенное воздействие на уникальные территории.

В частности, в границах таких зон действуют ограничения на ведение строительных работ, добычу полезных ископаемых, загрязнение территории и водных объектов. К 2025 году планируется установить более 30 охранных зон для памятников природы в центральных и северных районах Хабаровского края.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022