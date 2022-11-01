Уникальный природный парк «Хосо» взяли под охрану в Хабаровском крае

В Хабаровском крае установили охранную зону для природного парка «Хосо». На его территории произрастают реликтовые растения. Парк, расположенный в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь в бассейнах рек Хосо и Чермал в Комсомольском районе края, уникален сочетанием северной и южной флоры.

Особое внимание уделяется охране мест обитания северной группировки амурского тигра, черного журавля, мандаринки, орлана-белохвоста. Орнитологи предупреждают, что промышленное освоение новых территорий может представлять угрозу для популяции дикуши — редкого эндемичного вида.

По словам краевого министра природных ресурсов Александра Леонтьева, Комсомольский район активно осваивают природопользователи. В первую очередь речь идет о добыче полезных ископаемых, лесопереработке и лесозаготовке. Установка дополнительной защиты мест обитания редких видов флоры и фауны очень важна, и делать это нужно превентивно, до начала работы над проектом, приводит слова министра ИА AmurMedia.

С 2021 года в крае установлены зоны для 16 памятников природы и природных парков, которые расположены в южных районах региона. Это позволяет снизить антропогенное воздействие на уникальные территории.

В частности, в границах таких зон действуют ограничения на ведение строительных работ, добычу полезных ископаемых, загрязнение территории и водных объектов. К 2025 году планируется установить более 30 охранных зон для памятников природы в центральных и северных районах Хабаровского края.