Дмитриевская суббота 2022 — история и традиции события

Для православных 5 ноября наступает особое событие — Дмитриевская родительская суббота, день памяти усопших. Христиане поминают ушедших в преддверии дня великомученика Димитрия Солунского 8 ноября.

Дмитриевская суббота — 2022: история события

Установление поминальной даты связывают с чествованием памяти павших в Куликовской битве. Одержав победу в сражении, князь Московский Дмитрий Донской явился в Троице-Сергиеву лавру, где получал благословение на бой, и принял участие в поминовении павших.Со временем традиция закрепилась в церковном календаре и стала ежегодной.

В 1903 году день памяти даже получил законодательное закрепление. Император Николай II издал указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, «за веру, царя и отечество, на поле брани живот свой положившим». Однако сегодня поминальные церемонии в этот день уже не ограничиваются чествованием павших воинов — христиане почитают память всех своих ушедших близких.

Дмитриевская суббота — 2022: традиции события

Общей традицией для всех родительских суббот является поход в храм для проведения панихиды по усопшим. Христиане ставят свечи за упокой близких и пишут записки. Некоторые посещают кладбища и наводят порядок на могилах.

В домах за столом собираются члены семьи, вспоминая своих ушедших. Поминальная трапеза может включать в себя нежирные блюда из рыбы и овощей, борщ, компот, кутью, блины и пироги.

У славян Дмитриевская суббота также именовалась Дедовой субботой и символизировала переход от осени к зиме. Перед этим событием хозяйки тщательно убирались в доме, а мужчины чинили сломанные вещи.

В то же время в саму знаменательную дату убираться и заниматься тяжким физическим трудом запрещено. Нельзя ругаться с близкими, сквернословить и осуществлять злые умыслы. Под запрет попадает и распитие алкогольных напитков.

Дмитриевская суббота — не единственный поминальный день церковного календаря. «Известия» собрали все родительские субботы 2023 года в отдельном материале и рассказали читателю о значении каждой даты.