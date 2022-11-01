Кол-центр по работе с отсроченными рецептами создали в ЕАО

В ЕАО открыли кол-центр по работе с отсроченными рецептами. Его организовали на базе аптечных пунктов «Фармации». Сотрудники центра обзванивают граждан и приглашают получить необходимые им лекарства.

В региональном департаменте здравоохранения ИА EAOMedia рассказали, что на прошлой неделе специалистам удалось обзвонить 432 человека, обслужить 632 отсроченных рецепта. И, таким образом, за пять месяцев количество отсроченных льготных рецептов в автономии снизилось в четыре раза.

В ведомстве рассказали, что больницы и аптеки выявили недочеты, отработали ошибки и разработали новую схему обеспечения граждан льготными препаратами. В регионе действует электронная выписка рецептов, и это значительно сокращает время между выпиской и получением препаратов. Кроме того, повысилась персональная ответственность медработника при выписке рецепта.

Заявки на закупку препаратов для льготных категорий населения на 2023 год уже сформированы и опубликованы. В правительстве ЕАО уточнили, что все эти меры приняты для качественного и быстрого оказания медицинской помощи жителям и недопущения отсрочки рецептов на жизненно важные препараты.

Ранее в Центре развития перспективных технологий «Известиям» рассказали, что с января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Общие траты за эти препараты составили 18,9 млрд рублей — больше, чем за весь пошлый год.