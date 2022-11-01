МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 ноября отреагировала на новость о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» после аварий на «Северных потоках».

Захарова сказала, что ей все равно, кто и как получил эту информацию, гораздо интереснее ответ Лондона. Дипломат призвала британскую сторону отреагировать и ответить на вопрос, отправляла ли Трасс это сообщение Блинкену непосредственно после ЧП на газопроводах.

«Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте», — написала Захарова в Telegram-канале.

Информация о сообщении Трасс Блинкену по поводу ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» появилась в западных интернет-СМИ накануне. Об этом заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. По его данным, экс-глава британского правительства отправила это сообщение госсекретарю США через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

Изначально России отказали в допуске к расследованию произошедшего. 31 октября президент России Владимир Путин сообщил о том, что компания «Газпром» все же была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов. Путин добавил, что были обнаружены две воронки — 3 и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В тот же день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» также не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.