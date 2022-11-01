Украинская писательница Ницой изменит русские имена у персонажей сказок

Украинская писательница Лариса Ницой уберет русские имена в своих сказках и подберет для героев альтернативные варианты. Об этом она объявила в соцсетях.

Речь идет о трех персонажах сказок: волчке Вовусике, белочке Милочке и черепашке Пашке. По словам автора книг, изначально она не хотела называть героев по-русски и просто подбирала им имена «в рифму», передает «Федеральное агентство новостей».

По словам писательницы, теперь она хочет убрать эти имена и выбрать новые, не напоминающие русские. Она попросила подписчиков помочь подобрать ей варианты, которые будут «рифмоваться» с белочкой, черепашкой и волчком.

Ницой давно занимает русофобскую позицию. Ранее она неоднократно позволяла себе соответствующие высказывания, пишет REGNUM.

Ранее, 11 августа 2021 года, Ницой обвинила украинских олимпийцев в «щебете» на русском языке и заявила, что спортсмены ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его. При этом ранее она предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

21 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды и заявил, что он должен полностью исчезнуть с территории страны, пишет Life.Ru.

Так называемая отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Наряду с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

По мнению российского режиссера Никиты Михалкова, Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. Такими действиями другие страны «изуродовали» сами себя, подчеркнул он 30 июня в беседе с «Известиями».

27 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала Европу «проснуться от антироссийского морока» и увидеть всю глупость и бесполезность попыток «отменить» русскую культуру. Она также сказала, что Россия простит Европу, в случае если та откажется от своих заранее провальных попыток «отменить русскую культуру».