Синоптик назвал сроки появления снежного покрова в Брянской области

Устойчивый снежный покров появится в Брянской области в декабре. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Предположительно, зима не будет суровой.

Ноябрь же, по прогнозу синоптика, начнется с холодов, но вскоре придет потепление. В целом температура будет выше нормы на 2–3 градуса. Также ожидается, что месяц будет сухим.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова накануне, 31 октября, спрогнозировала сроки наступления настоящей зимы в Москве. По ее словам, зиму в регионе стоит ожидать ближе к декабрю.