В Республиканской партии США усиливаются разногласия о необходимости продолжения предоставления Украине помощи, сообщила американская газета The Washington Post.

По информации издания, споры в партии усилились после публичного высказывания лидера республиканского меньшинства в палате представителей конгресса Кевина Маккарти о том, что в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс помощь Киеву может быть сокращена.

«В рядах республиканцев образовался редкий раскол, который может перерасти в борьбу более открытого характера, если они получат большинство в конгрессе», — отмечает издание.

Газета пояснила, что в партии есть группа законодателей, выступающая против финансирования Украины. По их мнению, эти средства было бы разумнее потратить на решение проблем самих США. Также в рядах партии есть и «ястребы старой закалки», которые обещают продолжать оказывать Киеву помощь после промежуточных выборов в конгресс.

Отмечается, что недовольство группы республиканцев относительно помощи Украине можно объяснить тем, что они находятся в оппозиции по отношение к президенту США Джо Байдену.

«Существует элемент враждебности со стороны республиканцев к Украине, который проистекает из их ненависти к Джо Байдену. Сначала республиканцы были готовы поддерживать Украину, но, поскольку Джо Байден добился большего успеха в защите Украине и его идентичность все больше связана с защитой Украины, это вызывает враждебность со стороны республиканцев, так как они не могут смириться с тем, чтобы быть на одной стороне с Джо Байденом по какому-либо вопросу», — цитирует издание сенатора-демократа Криса Мерфи.

24 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что в том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Он добавил, что Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

23 октября телеканал CNN также сообщил, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию США. Там отметили, что лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил Байдену увеличить военную помощь Украине, в то время как Маккарти призвал поступить наоборот.

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.

Промежуточные выборы в Америке пройдут 8 ноября. На них будет определен состав 118-го конгресса США.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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