Во Франции признали эффект бумеранга от антироссийских санкций

Санкции, которые считались главным оружие Запада против России, в основном дали обратный эффект, нанеся ущерб экономике Евросоюза (ЕС). Об этом 27 октября пишет французский историк Жиль Миаэли в статье для издания Causeur.

Кроме того, как считает историк, предложение стран Запада о введении потолка цен на российскую нефть, чтобы вынудить Россию продавать свои энергоносители по более низкой цене, скорее всего, не будет реализовано, поскольку оно только углубит проблему. Ведь в этом случае цена на энергоноситель станет неподъемной для европейских стран.

«Как мы увидели, наказание русских отказом покупать их нефть также является самонаказанием, потому что такая мера подтолкнет цену барреля до уровней, которые европейские экономики (не говоря уже об остальных) поддерживать не могут, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отмечает специалист.

Историк подчеркивает, что главы «Большой семерки» поддерживают идею введения потолка цен на нефть для борьбы с ее ростом. А для этого, как считает Миэли, странам-потребителям необходимо создать картель покупателей, но, по мнению историка, в реальности такое предложение не может быть реализовано.

«В конце концов, если такое было возможно, почему мы не установили такой потолок много лет назад, чтобы снизить цены на нефть и разоружить ОПЕК? Перед нами стоят две несовместимые задачи. Первая: сократить поток нефтяных доходов, финансирующих Россию. Вторая: не допустить катастрофического роста цен на нефть в конце года из-за европейских санкций на покупку российской нефти», — резюмирует Миаэли.

21 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники, написало, что Россия может обойти договоренность стран G7 о вводе предельных цен на нефть благодаря танкерам, которые помогут транспортировать большую часть нефтедобычи. Уточнялось, что существует «теневой флот», которого может хватить России для обхода запретов.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркивал, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости. Ранее Путин заявлял, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «Большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

Страны Запада столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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