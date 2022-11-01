Один человек пострадал в ДТП с такси в Петербурге

Один человек получил травмы в результате аварии с участием такси в Выборгском районе Петербурга. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло на Костромском проспекте у дома № 56. Столкнулись автомобиль марки BMW и такси. Пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Другие подробности ДТП выясняются.

30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку-подростка. Она была госпитализирована с травмами. Уточнялось, что школьница была сбита во время пересечении дороги по пешеходному переходу.