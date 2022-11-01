Биробиджанец получил условный срок за кражу конструкций моста

Жителя Биробиджана осудили за покушение на кражу металлических конструкций железнодорожного моста. Преступление он совершил в мае, ночью, в районе моста через реку Щукинка-1, где шел ремонт.

Суд установил, что 37-летний обвиняемый при помощи манипулятора погрузил в грузовик металлические конструкции, которые хранились возле моста, однако не смог довести до конца свой замысел, потому что его обнаружили сотрудники АО «РЖДстрой». Всего он пытался украсть девять конструкций общей стоимостью 716,3 тыс. рублей.

В результате предприятию мог быть нанесен крупный материальный ущерб, посчитал суд. Подсудимый вину признал, раскаялся, но от дачи показаний отказался, уточняет ИА EAOMedia.

Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее похитителей металлолома задержали на территории, прилегающей к заводу БМЗ, в Брянске. Патрулировавшие территорию сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что неизвестные грузят металлолом в машину. На вызов направились сотрудники Росгвардии. Они нашли авто, загруженное ломом черного металла. Рядом с машиной находились трое местных жителей, которое не смогли объяснить, что они там делают.