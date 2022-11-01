Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о сообщении Трасс Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
Происшествия
Нетрезвый автомобилист насмерть сбил ребенка в Кировской области
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Общество
Более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды РФ с начала СВО
Мир
Пхеньян предупредил о финальной фазе сценария ядерной войны США с КНДР
Общество
Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей
Политика
В Госдуме исключили реализацию зерновой сделки на прежних условиях
Происшествия
На месте повреждения двух Ка-52 под Псковом нашли взрывное устройство
Туризм
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
Общество
Глава МВД вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей
Армия
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на угледарском направлении
Общество
Российские волонтеры доставили партию медоборудования в Донбасс
Сюжет:

Последний день октября стал самым холодным в Петербурге за месяц

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым холодным в октябре в Санкт-Петербурге стал последний день месяца. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Воздух в этот день прогрелся до +4,6 градуса.

«Среднесуточная температура воздуха оказалась низкой настолько (+2,3 гр.), что сравнима только со значениями конца апреля. Поэтому можно говорить о том, что последние полгода такого холодного дня в городе не наблюдалось», — рассказал специалист.

При этом в целом октябрь получился теплым. Он занял 12-ю строчку в списке самых теплых за всю историю наблюдений, пишет ИА FlashNord. Среднемесячная температура была +8,1 градуса, это на +1,9 выше нормы.

Дожди шли в течение 22 дней, выпало 73,6 мм осадков. Это 116% от нормы. Солнце светило 17 дней, 72 часа, отмечает 78.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022