Последний день октября стал самым холодным в Петербурге за месяц

Самым холодным в октябре в Санкт-Петербурге стал последний день месяца. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Воздух в этот день прогрелся до +4,6 градуса.

«Среднесуточная температура воздуха оказалась низкой настолько (+2,3 гр.), что сравнима только со значениями конца апреля. Поэтому можно говорить о том, что последние полгода такого холодного дня в городе не наблюдалось», — рассказал специалист.

При этом в целом октябрь получился теплым. Он занял 12-ю строчку в списке самых теплых за всю историю наблюдений, пишет ИА FlashNord. Среднемесячная температура была +8,1 градуса, это на +1,9 выше нормы.

Дожди шли в течение 22 дней, выпало 73,6 мм осадков. Это 116% от нормы. Солнце светило 17 дней, 72 часа, отмечает 78.ru.